Kunstwerk voor afscheid Arie Pols als directeur De Lek Beton in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In voorjaar van 2020 heeft Arie Pols afscheid genomen als directeur van De Lek Beton. Om dit te markeren is er op 2 april een kunstwerk geplaatst naast de stoep tot het terrein van De Lek Beton en Van Dijk Beton.

Arie heeft in zijn 30 jaar bij De Lek Beton veel bijgedragen aan het succes van het bedrijf. Gezamenlijk met alle medewerkers maakten onder andere zijn kennis, ervaring en harde werken het bedrijf zoals het nu is.

De toevoeging van Van Dijk Beton aan het familiebedrijf, 5 jaar geleden, was een mooie kroon op zijn werk. Arie Pols blijft betrokken bij de bedrijven, al is het wat meer op afstand.

Het kunstwerk is gemaakt door Ronald Westerhuis. Hij was ontwerper van onder andere het MH17 monument. Het kunstwerk bij De Lek Beton staat symbool voor de loopbaan van Arie, maar ook voor de groei van het familiebedrijf. De 3 bollen staan voor de beide bedrijven en de opvolging van de komende generaties. Ook zijn er 3 kernwaarden in te herkennen: liefde, respect en loyaliteit. In één oogopslag is een brede visie te zien, waarin de verbondenheid van de beide bedrijven zichtbaar is, maar waarin je ook jezelf kunt spiegelen.