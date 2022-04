Alzheimer Trefpunt Molenlanden organiseert boottocht op De Giessen

GIESSENBURG • Het Alzheimer Trefpunt Molenlanden organiseert op vrijdag 6 mei van 14.00 tot 16.00 uur een boottocht op de Giessen vanuit Giessenburg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Voor deze tocht was op Wereld Alzheimerdag 2021 zoveel belangstelling, dat is besloten er weer een te organiseren.

De kosten bedragen 5 euro per persoon, te voldoen bij het aan boord gaan. Voor meer informatie en opgave kan men contact opnemen met Arie Slob via mrarieslob@hetnet.nl of 06-51173181.