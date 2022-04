Workshop fotografie ‘Het Perfecte Plaatje’ voor jongeren in Molenlanden

MOLENLANDEN • MC Forte organiseert samen met Fotoclub de Ontspanner en Fotoclub Molenwaard binnenkort voor jongeren de workshop ‘Het Perfecte Plaatje’.

Tijdens deze workshop leer je van alles over de fotograferen en ga je zelf aan de slag. “Drie avonden met z’n allen naar buiten! Bekijk je omgeving en elkaar met andere ogen, in detail of van ver. Maak kennis in een gezellige ongedwongen sfeer, laat je inspireren door de fotografen van de club en ga daarna de strijd aan! Jouw Perfecte Plaatje wordt sowieso afgedrukt en neem je mee naar huis”, melden de organisatoren.

De workshop is voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar. Aanmelden kan tot 6 mei via www.samenactiefinmolenlanden.nl. Deelnemers moeten hun eigen fotocamera meenemen, geen telefoon. Wie geen eigen camera heeft, kan contact opnemen voor de mogelijkheden. Dit kan met Willeke van Rooijen: willeke@mcforte.nl of app naar 06-24778785.

De workshop is op twee locaties: op maandag 9 mei, 16 mei, 30 mei bij Het land van Remus in Groot-Ammers en op donderdag 12 mei, 19 mei en 2 juni in de Dorpskamer in Giessenburg.