Seniorenmiddagen- en avond van stichting de Oranjevriend in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Stichting de Oranjevriend organiseert binnenkort drie seniorenmiddagen en –avonden in het Hervormd Centrum in Groot-Ammers.

De Seniorencommissie van De Oranjevriend heeft een volledig nieuwe serie met afbeeldingen samengesteld. Van het dorp zoals het eens was en zoals het nu is. Met bekende gezichten, gebouwen, families, woningen en evenementen; zoals dit jaar de optocht van 1962.

De opzet is wel enigszins gewijzigd. Er zijn drie voorstellingen en er geldt een maximum aantal bezoekers per voorstelling. Om verzekerd te zijn van een plaatsje wordt geïnteresseerden van 55 jaar en ouder dringend verzocht zich op te geven bij Piet en Hennie Kortleve via 0184-661684 of Kortleve005@hetnet.nl of bij Peter en Ina Kwakernaak via 0184-662035 of kwakerna@planet.nl.

Om iedereen een plekje te gunnen zijn er dit jaar dus drie voorstellingen: op vrijdagmiddag 22 april 14.30 uur, zaterdagmiddag 23 april 14.30 uur en zaterdagavond 23 april 20.00 uur.