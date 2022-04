We Love Oldtimers uit Hoogblokland wint prijs voor beste trouwvervoer

HOOGBLOKLAND • Het bedrijf We Love Oldtimers uit Hoogblokland heeft vorige week bij de Trouwawards van Top Trouwbedrijven de prijs gewonnen voor het beste trouwvervoer.

“Daar zijn we superblij mee!”, reageert Jeroen Tokmetzis van het in Hoogblokland gevestigde bedrijf. “We wisten dat we hoog zouden eindigen en we hoopten natuurlijk op de eerste prijs. Dat we die ook daadwerkelijk gekregen hebben, maakt duidelijk dat we het goed doen!”

Er deden in totaal ongeveer honderd bedrijven mee in de categorie voor het beste trouwvervoer. Uiteindelijk werden vijf bedrijven genomineerd voor de prijs, waaronder We Love Oldtimers. Dat bedrijf kreeg de meeste stemmen. Jeroen en zijn team zijn blij met de prijs, die een ereplaats gekregen heeft in de showroom.

Jeroen kocht in 2013 zijn eerste Volkswagenbusje. Zijn bedrijf is inmiddels gegroeid tot meer dan 55 oldtimers, waarvan 25 klassieke Volkswagenbusjes. Dit maakt het Zuid-Hollandse bedrijf marktleider.

Jeroen: “We hebben in onze branche een bijzonder slechte tijd achter de rug, maar we merken nu dat iedereen graag een feestje wil geven. De aanvragen en reserveringen zijn de afgelopen weken geëxplodeerd!”

Als eerste in Nederland biedt We Love Oldtimers sinds kort een escaperoom in combinatie met een oldtimer. Daarmee kan een oldtimer gehuurd worden, waarmee een route gereden wordt. Tijdens de rit zijn er allerlei mysteries die opgelost moeten worden.

“Dit staat natuurlijk los van de prijs voor het beste trouwvervoer, maar het geeft aan waarmee we bezig zijn. We zijn nu nog de puntjes op de i aan het zetten en breiden zo ons assortiment steeds verder uit. Zo willen we onszelf voortdurend blijven verbeteren.”

