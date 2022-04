Brandwijker Tom van der Spek verrast slechtziende Oekraïner met hulpmiddelen

BRANDWIJK • Tom van der Spek uit Brandwijk heeft in de afgelopen week de gevluchte en slechtziende Oekraïner Iwan verrast met diverse hulpmiddelen om zijn situatie te vergemakkelijken tijdens zijn verblijf in Nederland.

Tom van der Spek is zelf ook visueel beperkt en is verbonden aan Blindexperience.nl. Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is hij een actie gestart om niet meer gebruikte hulpmiddelen voor gevluchte blinden en slechtziende Oekraïners te gaan inzamelen en te verdelen aan deze mensen die hier noodgedwongen in ons land verblijven.

Leger des Heils

Tom: “Ongeveer anderhalve week geleden werd ik benaderd door het Leger des heils uit Amsterdam. Zij legden mij het probleem uit en ik ben gelijk aan de slag gegaan om aan de behoefte van Iwan te kunnen voldoen.”

Enkele mogelijkheden die hij probeerde, liepen dood. Tom: “Ook bedacht ik me dat ik dit zelf moest afleveren om ook goed te onderzoeken wat hij nodig had. Een goede vriend van mij bedacht zich geen moment en bood aan om met mij mee te gaan. Zo vertrokken wij uit Brandwijk met diverse hulpmiddelen.”

Benodigdheden

“Eenmaal aangekomen in Amsterdam maakten we kennis met Iwan. Met wat hulp van een digitale translator heb ik samen met hem bekeken wat zijn behoefte was en wat ik hem kon bieden. Uiteindelijk heeft hij een beeldscherm loop en vergrootmateriaal gekregen. Hij had inmiddels al wel een taststok, maar deze was voor de korte loopafstanden. Ik heb hem ook een zo goed als nieuwe taststok met rollerbal gegeven.”

Door de taalbarrière duurde het even voordat Iwan doorhad dat deze spullen vanaf dat moment voor hem waren. Tom: “Toen hij het door had, werden we omhelsd door een met tranen ontroerde Iwan. Hij vertelde dat hij nu eindelijk Nederlands en Engels kan gaan leren.”

Niet laatste keer

“Ik heb al veel spullen verstuurd en tot dit moment geen fysiek contact gehad met deze mensen. Dit was voor mij de eerste keer en zeker ook niet de laatste keer. Het heeft me diep in het hart getroffen om Iwan weer zo blij te zien.”

Tom kan nog steeds hulpmiddelen gebruiken voor de blinde en slechtziende Oekraïners. “Ook kan iedereen mij benaderen voor eventuele hulpvragen en ik ben nog steeds op zoek naar een transport voor het bezorgen van deze hulpmiddelen. Het allermooiste zou zijn als er een taxibedrijf is die mij zou kunnen helpen.”

Tom van der Spek is bereikbaar via 06-10483639 of info@blindexperience.nl.