Het Spant in Ameide maakt al 50 jaar feesten tot een groot succes

AMEIDE • Op vrijdag 22 april bestaat verenigingsgebouw Het Spant in Ameide op de kop af 50 jaar.

Het verenigingsgebouw voor de kernen Ameide en Tienhoven opende in 1972 haar deuren aan de Paramasiebaan. Alweer 12,5 jaar is het tegenwoordige Multi Functionele Centrum gevestigd aan de Liesveldweg.

En even zovele jaren zwaait beheerder David Middelkoop de scepter. “Ik ben geboren en getogen in Ameide en kan mij het oude gebouw met de spanten aan de binnenkant van het dak nog goed herinneren. Als volleyballer van AVVA, maar ook als dorpsgenoot. Vele dorpsfeesten werden onder het vertrouwde beheerdersechtpaar Marie en Otto van der Grijn tot een groot succes.”

Lange zoektocht

De aangeschoven huidige voorzitter John Timmers van het stichtingsbestuur knikt, maar enigszins zuinigjes. “Het was begin van deze eeuw een hele strijd. Het Spant was oud en we hadden plannen om te renoveren en ook te vergroten. We dachten mee te kunnen liften met het te realiseren winkelcentrum aan het Burgemeester Wesselsveld, centraal in ons dorp zou prachtig zijn. Maar helaas, het gebouw werd te hoog en te groot. Na een lange zoektocht verhuisden we in 2009 naar de huidige locatie. Met dank aan mijn toenmalige medebestuursleden Gerrit de Vroome, Lida van Doorn, Dick Wijnand, Dick Rijneveld en Lenie Versluis.”

Hard gewerkt

Uiteindelijk tot ieders tevredenheid. “Daar hebben wel hard voor moeten werken. De naam van het oude Het Spant had wel wat schade opgelopen. In feite kon ik als jonge ondernemer van onder af aan beginnen. Met Matthijs Besamusca als medebeheerder en kok. Sinds een halfjaar trek ik samen met Cees Dijkmans de kar en proberen we de lat nog iets hoger te leggen.”

Middelkoop legt uit. “Geen culinaire gerechten, maar wel een mooie wijn tijdens een uitgeserveerd en aangekleed diner op een huwelijksfeest. Ouderwetse bruiloften worden minder vaak gehouden, we hebben ze nog wel – maar de jeugd trouwt tegenwoordig meer op exclusieve locaties. Hun ouders kunnen voor hun jubilea uitstekend bij ons terecht. En dat gebeurt volop.”

Burgerinitiatief

Beide heren genieten zichtbaar. “Ooit was de aanleiding een burgerinitiatief vanuit de bevolking van Ameide en Tienhoven. Niet voor niets zijn we nog een steeds een stichting. Als Rotterdamse import keek ik mijn ogen uit, zo’n 35 jaar geleden. Ik werd lid van de volleybal en na zeven jaar als voorzitter, maakte ik in het belang van het dorp èn de club de overstap naar Het Spant. Inmiddels ben ik al bijna 25 jaar bestuurslid. Samen met David speel ik nog mijn wedstrijdjes in het derde, maar misschien is dat iets teveel gezegd. Het is meer bewegen in het veld”, vindt Timmers.

Teamgenoot Middelkoop vult aan. “Onze thuisdagen met AVVA zijn supergezellig. De tribune zit dan vol en na afloop is het lekker druk aan de bar. Wij verzorgen dan een mooi buffet. Nadat de maag goed gevuld is, blijft het lang onrustig in Het Spant.”

Zeven dagen open

Niet alleen de volleyballers weten de weg goed te vinden. “Ook andere verenigingen en vriendengroepen, die feestjes organiseren. In Coronatijd was het natuurlijk stil, maar na de laatste lockdown zijn we weer zeven dagen per week open. Ook voor een verjaardag van opa of oma doen we ons uiterste best. Daarnaast zijn we ook regelmatig gastheer voor bruidsparen van allochtone afkomst. Ons gebouw is daarvoor uitstekend geschikt. De mannen eten en drinken in de bar en de serre, terwijl hun vrouwen in de grote zaal hun feestje vieren. De kinderen spelen in de sportzaal en boven worden de vergaderkamers ingericht als gebedsruimte. Met recht een Multi Functioneel Centrum. Na afloop ruimen we de spullen weer op en maken we Het Spant weer klaar voor de eerste activiteiten op maandag. Zoals de senioreninloop, waarvoor ik overigens niets mag doen. Het oude beheerdersechtpaar Van der Grijn pakt dan hun oude rol weer op.”

Theo Sprong

www.hetspant.com