Succesvolle scholenstrijd tegen elektronisch afval; 10.519 items ingeleverd

REGIO • in de afgelopen vier weken hebben leerlingen van tien basisscholen uit Molenlanden, Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem een grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Waardlanden.

In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 10.519 oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd belandt de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven, maar wordt hergebruikt en gerecycled.

Basisschool IKC de Merwede uit Hardinxveld-Giessendam is met 3013 ingezamelde apparaten de winnaar van de E-waste Race. Wethouder Jan Nederveen en Nelleke Gouw van Waardlanden overhandigde afgelopen 7 april de trotse school de prijs.

Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elektronisch afval (e-waste) niet gerecycled, vaak omdat het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurtbewoners aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie.

Na de gastlessen ging de race van start en werd door de leerlingen vier weken lang elektronisch afval ingezameld en kregen kinderen extra punten als ze e-waste lieten repareren. De kinderen voerden tegelijkertijd campagne in hun buurt om buurtbewoners te betrekken bij de E-waste Race. Buurtbewoners konden hun oude elektronische apparaten (van citruspers tot dvd-speler en van haardroger tot keyboard) online aanbieden, waarna de leerlingen deze aan huis kwamen ophalen. Alle apparaten die zijn ingezameld door de klassen, zullen worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier draagt de race bij aan een duurzame kringloop van de kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten.

Er deden tien basisscholen mee aan de E-waste Race. Uit Molenlanden waren dat Rehoboth in Groot-Ammers, De Wegwijzer uit Nieuw-Lekkerland en School met de Bijbel uit Bleskensgraaf. Uit Vijfheerenlanden deden De Hobbitstee, School met de Bijbel (Hei- en Boeicop) en De Rank mee. De scholen in Gorinchem waren Anne Frank en Het Tienercollege en in Hardinxveld-Giessendam deden De Driemaster en IKC Merwede mee.

De E-waste Race Waardlanden is een initiatief in samenwerking met de gemeente Molenlanden, de gemeente Vijfheerenlanden, de gemeente Hardinxveld-Giessendam, de gemeente Gorinchem en Reinigingsdienst Waardlanden. De race wordt ondersteund door Weee Nederland en Wecycle. Samen zorgen zij ervoor dat ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terecht komt.