Expositie Harm Kuipers in de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op zaterdag 9 april is de officiële opening in De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam van de expositie van werk van de in 2020 overleden beeldend kunstenaar Harm Kuipers.

De inrichting gebeurt door de voormalige expositiecommissieleden waarmee Harm destijds als vrijwilligers van het museum werkzaam was. Een deel van het werk is te koop en er verschijnt ook een publicatie over Harm en zijn werk.

Harm Kuipers is geboren in 1943 in Zuidlaren. Van jongs af aan kon hij goed tekenen en via kunstschilder Evert Musch werd hij toegelaten tot de Academie Minerva te Groningen. Hij studeerde in 1963 af in de studierichting ‘publiciteit, grafische- en illustratieve vormgeving’. Na de militaire dienst ging hij werken als ontwerper/tekenaar in Rotterdam.

In 1974 startte hij met collega’s een eigen ontwerpstudio. Het ambachtelijke teken- en ontwerpwerk maakte plaats voor ‘digital art work’. Harm ging daarin mee, maar bleef liefde houden voor het creatieve.

De meeste voldoening vond Harm in het schilderen en tekenen. Nadat hij de reclamewereld voor gezien had gehouden, is hij zich weer gaan toeleggen op het maken van schilderijen. Het scheppen van kunst had altijd zijn voorkeur. Harm maakte zijn schilderijen meestal in olieverf of met acryl. Ze hebben een impressionistische, realistische stijl.

De natuur en alles wat leeft en bloeit is een onuitputtelijke inspiratiebron voor hem geweest. Het zoeken naar evenwicht op het doek, naar penseelstreek of kwast die de juiste emotie oproept.

De expositie loopt door tot en met 28 mei 2022. Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open; dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. Ook op tweede paasdag, 18 april 2022, van 13.00-17.00 uur. Voor informatie: www.koperenknop.nl. Het museum is gevestigd in en rond een grote monumentale boerderij. Er is ook een permanent gedeelte, er zijn diverse bijgebouwen, een grote museumtuin, een grote ontvangstruimte en een museumcafé met terras.