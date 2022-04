Wethouder Slob: groen licht voor huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerreinen

MOLENLANDEN • Als het aan wethouder Teunis Jacob Slob ligt, kunnen arbeidsmigranten in de gemeente Molenlanden ook op bedrijventerreinen huisvestiging krijgen.

Dat stelt hij voor aan de gemeenteraad. De partijen bespreken het voorstel donderdag 7 april in de commissievergadering. In het huidige beleid is er nog geen ruimte voor onderkomens voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. De reden, zoals de wethouder het aan de raad schrijft: ‘Het werd onwenselijk geacht dat zij (voor langere tijd) op bedrijventerreinen wonen, vanuit sociaal perspectief en (milieu)veiligheid.’

Slob verwijst echter naar voorbeelden elders in het land waar het toch wel mogelijk blijft. ‘Daaruit kunnen we leren onder welke voorwaarden huisvesting wel een mogelijkheid is. Ook lokaal zijn er bedrijven die hierin kansen verantwoordelijkheden zien.’

Shortstay

Het gaat daarbij wat de wethouder betreft om logies voor shortstay-verblijf van enkele maanden. ‘Dit vraagt om een nadere uitwerking van voorwaarden, waarin naast ruimtelijke eisen ook sociale aspecten van groot belang zijn.’

In het voorstel komt daarnaast ook naar voren dat het gemeentebestuur een meer actieve rol wil spelen in de zoektocht naar centrale huisvesting, waarbij grotere aantallen arbeidsmigranten gezamenlijk onderdak krijgen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de optie om vrijkomende boerderijen in het gebied hiervoor te gebruiken.