Hoogbloklandse beeldhouwer Marijke Deege in RTL4-programma Plezier en Passie

HOOGBLOKLAND • De beeldhouwer Marijke A.Ravenswaaij-Deege is op zaterdag 30 april om ongeveer 17.00 uur te zien in het RTL4-programma Plezier en Passie.

De film is opgenomen in haar atelier en beeldentuin van de monumentale boerderij aan de Dorpsweg te Hoogblokland.

Marijke: “Er zijn mensen die menen dat na de dood van mijn man Marcus Ravenswaaij er geen atelier en beeldentuin meer is. Niets is minder waar. Ik werk als professioneel beeldhouwer nog steeds aan opdrachten en vrij werk.”

Haar man Marcus Ravenswaaij overleed op stille zaterdag 2003. In het atelier en de beeldentuin staan nog prachtige bronzen van zijn hand.

Marijke werd onlangs opgebeld door een bedrijf dat filmt voor RLT4 en met name voor het programma Plezier en Passie, wat gaat over de kunstenaar en hoe deze met passie en plezier werkt.

“Het leek mij heel aardig om hier ja op te zeggen”, aldus Marijke. “Of ik al eerder op de tv was geweest vroeg men mij. Ook hierop kon ik ja zeggen, want eenmaal kwam ik op de VTR België in een filmisch interview vanwege de nominatie voor mijn grafbeelden, de Funeral Award, en ook in Nederland toen mijn novelle Chavah was uitgegeven.

De uitzending van 30 april wordt herhaald op zondag 1 mei om ongeveer 15.00 uur en op zaterdag 4 juni 15.30 uur op RTL4.