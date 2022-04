Plan voor nieuw, avontuurlijk schoolplein voor school Lingewaard in Arkel

ARKEL • Brede school Lingewaard in Arkel is druk bezig met het maken van plannen voor een nieuw schoolplein.

Het huidige plein van de brede school met ongeveer 250 leerlingen bestaat volledig uit tegels met enkele eenvoudige en verouderde speelvoorzieningen. Op zomerse dagen is het plein erg heet, op natte dagen blijft er water staan en kinderen vervelen zich snel. In 2020 is daarom het initiatief gestart om een plan te maken voor een groen en avontuurlijk schoolplein.

Klaar voor uitvoering

Een werkgroep met leerkrachten en ouders heeft een plan gemaakt voor het nieuwe schoolplein. De werkgroep wordt begeleid door tuinarchitect Clarine Hofstee uit Meerkerk. Het plan voor het nieuwe schoolplein is besproken met de gemeente Molenlanden en met de buren van de school en ligt nu klaar om uit te voeren. “We streven ernaar dat de uitvoering in de zomervakantie van 2022 kan starten met als doel om eind 2022 het werk gereed te hebben”, vertelt Hans Merks, lid van de Medezeggenschapsraad van Brede school Lingewaard.

Het ontwerp van het nieuwe schoolplein van Brede School Lingewaard is gericht op avontuurlijk buitenspelen met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en de (historische) landschappelijke omgeving van de school. Bomen en struiken zorgen voor meer schaduw en het reduceren van het geluid (nu een ‘klankkast’) op het schoolplein.

Moestuin

Hans: “Regenwater vangen we op in een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie), waarna het de grond intrekt. Op het schoolplein voor de bovenbouw komt ook een moestuin waar kinderen les kunnen krijgen over het kweken en groeien van groenten en fruit. Verder blijft er ruimte voor sport en spel, om verstoppertje te spelen of te voetballen. Ook komen er een (lage) klimmuur, duikelrekken en boomstammen om over te lopen.”

Het totale plan voor het nieuwe schoolplein van Brede school Lingewaard kost veel geld. Hans: “De kosten willen we dekken met enerzijds bestaand budget van de school en Stichting O2A5, met een bijdrage van de gemeente Molenlanden en door middel van het aanschrijven van fondsen, subsidies en sponsoring. Ook hebben we afgelopen december een Santarun georganiseerd voor alle kinderen van de school waarmee we 3800 euro hebben opgehaald. We schrijven ook lokale ondernemers in en om Arkel aan met het verzoek om te sponsoren voor het nieuwe schoolplein.”

Mensen of bedrijven die willen helpen bij sponsoring, kunnen contact opnemen via lingewaardov@o2a5.nl.