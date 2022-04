Oekraïense kinderen krijgen les in Meerkerk: ‘Google Translate zorgt af en toe voor hilariteit’

MEERKERK • Het is inmiddels drie weken geleden dat er een bus met Oekraïense vluchtelingen stopte bij het gemeentehuis in Meerkerk om daar opgevangen te worden. De groep van ongeveer 70 mensen bestond voornamelijk uit vrouwen en kinderen. De gemeente Vijfheerenlanden concludeerde samen met de Oekraïners dat het goed zou zijn om de kinderen zo snel mogelijk les te laten krijgen. En dat is precies wat er sinds vorige week gebeurt.

Met 9 vrijwilligers, veelal met een achtergrond in het onderwijs, worden er dagelijks lessen in een lokaal op basisschool De Springplank in Meerkerk verzorgd. Vrijwel allemaal doen ze het naast hun reguliere baan. Zo ook Monique van der Leun en Geri Langerak.

“Ik had al in mijn hoofd dat ik graag wilde helpen”, vertelt Langerak. “Toen zag ik een oproep voorbij komen, waarin gevraagd werd om mensen met een achtergrond in het onderwijs die iets wilden betekenen voor de Oekraïense kinderen. Ik ben zelf lerares in Noordeloos en heb me meteen aangemeld.”

Samenwerking De Springplank en De Rank

Ook Van der Leun is actief in het onderwijs. “Ik heb zelfs 20 jaar op De Springplank gewerkt”, zegt ze. “Nu coach ik leerkrachten in de regio namens Stichting O2A5. Ik heb me op woensdag aangemeld en vrijdag kwam de groep leerlingen al even in de school kijken. De week erop is het onderwijs gestart en voerden we ook intakegesprekken. Overigens geven we de lessen op De Springplank, maar we doen alles in samenwerking met basisschool De Rank. Dat is het mooie van dit initiatief.”

Tijd om een uitgebreid lesprogramma op te stellen is er dus nog niet geweest en bovendien is er de taalbarrière. Veel kinderen spreken immers geen Engels. “We werken veel met Google Translate”, legt Van der Leun uit. Dat zorgt af en toe voor hilarische momenten, want als je niet duidelijk articuleert of lange zinnen formuleert, maakt Google Translate er heel iets anders van.

Cultuurverschillen

De taallessen om ze Nederlands te leren gaan uitstekend met een programma van Lowan. Dat is een organisatie die ondersteuning biedt bij het lesgeven aan nieuwkomers en anderstaligen.” Langerak vult aan: “Ook merk je dat het op school in Oekraïne heel anders gaat dan hier. Wij hebben vaste pauzetijden, waarop je eet. Zij zijn het echter gewend om tussendoor te eten en na iedere 40 minuten les even pauze te hebben. In dat kader is het prettig dat we vorige week een lezing hebben gehad van iemand van Lowan. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen leren we gaandeweg ook steeds beter wat goed werkt en wat niet.”

Dagbesteding

Zowel de ouders als de kinderen zijn blij dat de lessen worden aangeboden. Het is immers ook een stuk dagbesteding. Enkel op het gemeentehuis bivakkeren is voor de kinderen geen wenselijke situatie. Langerak en Van der Leun benadrukken ook blij te zijn met het verenigingsleven uit de omgeving.

Zo kregen de kinderen onder andere al de mogelijkheid om te voetballen en tennissen. “In principe zijn de dagen nu zo ingedeeld dat men een derde van de tijd Nederlands leert”, legt Van der Leun uit. “Een derde besteedt men aan sociaal emotionele activiteiten, zoals dus sporten. En het laatste deel wordt besteed aan overige vakken zoals rekenen.”

Geen getraumatiseerde indruk

Mooi is het om te zien hoe de Oekraïense en Nederlandse kinderen al mengen tijdens de pauzes. Langerak: “Dat was op de tweede dag al zo. Nederlandse kinderen gingen vragen of de Oekraïense kinderen mee wilden spelen. Je ziet hoe flexibel kinderen zijn.”

Van der Leun: “De opgevangen kinderen maken ook geen getraumatiseerde indruk, want dat houden we wel scherp in de gaten. De één is natuurlijk wat vrolijker dan de ander, maar over het algemeen maken de kinderen gewoon een hele goede indruk.”

De lessen worden naast Geri Langerak en Monique van der Leun gegeven door Ellen Vreeswijk, Hilde Tump, Daniëlle Mesker, Anthoinette van der Garde, Gonda Romeyn en Mariëlle Boogers. Ilse de Goeij staat niet voor de klas, maar coördineert alle zaken rondom het onderwijs.