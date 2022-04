Geen Cruyff Court, mogelijk wel zorgappartementen op trapveldje Plein 983 in Arkel

ARKEL • De PKN van Arkel wil zorgappartementen bouwen op het trapveldje dat grenst aan Plein 983. Dat werd dinsdagavond duidelijk in de commissievergadering van de gemeenteraad.

Naar aanleiding van het nieuws dat er geen geschikte locatie in Arkel is gevonden voor een Cruyff Court, vroeg Berend Buddingh’ van Doe mee! Molenlanden opheldering over het gerucht dat op één van de onderzochte locaties, Plein 983, 31 zorgwoningen gebouwd gaan worden.

Suggestie

De kerk is eigenaar van het trapveldje en zou volgens Buddingh’ op een informatieavond over het Cruyff Court in 2021 al hebben gesuggereerd dat er ook eigen bouwplannen waren voor deze plek. Over het precieze aantal appartementen kan wethouder Johan Quik dinsdagavond geen duidelijkheid geven, wel maakt Quik bekend dat de PKN inderdaad een principeverzoek heeft ingediend om “daar iets met zorgwoningen te doen”.

Volgens de wethouder past dit in het bestemmingsplan van het trapveldje, dat namelijk een maatschappelijk doel moet dienen. “Wij hebben gekeken of het plan dat de kerk heeft ingediend past in het bestemmingsplan. Dat past.”

Meer informatie over deze eventuele appartementen is nog niet bekend. “Voor zover ik weet is het daarna stilgevallen”, zegt Quik met een slag om de arm. Hij is namelijk niet altijd verantwoordelijk geweest voor dit dossier.

‘Dossier Cruyff Court’

Verder wil Buddingh’ van wethouder Johan Quik meer duidelijkheid over het verloop van de communicatie over de bouwplannen tijdens het onderzoek naar het Cruyff Court en vraagt de wethouder het dossier Cruyff Court met de gemeenteraad te delen.

Quik zegt toe een dossier aan te leveren, maar geeft gelijk aan dat de gemeente verschillende gesprekken heeft gevoerd met diverse partijen, waarvan een deel informeel is geweest. “Dus niet overal is verslaglegging van, maar ik zal kijken wat we aan dossier aan kunnen leveren.”

‘We kwamen er niet uit’

Wanneer de wethouder de informatie over het Cruyff Court zal delen, werd in de commissievergadering niet duidelijk. Quik benadrukt daarnaast dat veel partijen zich hebben ingezet om een geschikte locatie voor een Cruyff Court in Arkel te vinden. “De vraag hebben we ook bij de inwoners neergelegd, maar we kwamen er niet uit met z’n allen.”

Als ‘Voetballer van het Jaar’ in 2019 mocht Frenkie de Jong een plek kiezen voor een Cruyff Court met zijn naam. Nu de realisatie op zijn eerste voorkeursbestemming Arkel niet gaat lukken, is de Johan Cruyff Foundation opnieuw met Frenkie de Jong in gesprek over een bestemming. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, maar de voorkeur van beide partijen gaat nu uit naar een Speciaal Cruyff Court. Dit is een Cruyff Court die speciaal bedoeld is voor een doelgroep met een beperking.