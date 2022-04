Voorjaarsconcert KNA en afscheid dirigent Dick Teunissen

ARKEL • Op zaterdag 26 maart heeft Kunst na Arbeid (KNA) uit Arkel na twee jaar wachten weer haar voorjaarsconcert mogen geven.

Zowel de drumband als de harmonie hebben zicht weer van hun beste kant laten zien.

Het was dit keer geen ‘standaard’ concert, maar tevens het afscheidsconcert van de ere-dirigent Dick Teunissen en zijn vrouw Karin Teunissen. Dick heeft ruim vijftig jaar de leiding over het orkest gehad, maar legt nu toch het stokje neer. Zijn vrouw Karin is ruim 31 jaar lid en vervult al geruime tijd de taak van concertmeester en solo-klarinettist. Haar taak zal overgenomen worden door Jacqueline Zijderveld.

Het was weer een prachtig concert met als hoogtepunt een prachtig solo stuk, voor de laatste keer uitgevoerd door Karin. Karin en Dick hebben zich altijd vol ingezet voor de vereniging.