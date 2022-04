Bijenplanten marktje en Open Tuin bij De Punt in Arkel

ARKEL • Bij Wereldwinkel De Punt in Arkel wordt op zaterdag 16 april van 10.00 tot 17.00 uur een Bijenplanten marktje en Open Tuin gehouden.

De Punt biedt op die dag diverse soorten waard- en drachtplanten. In potten, potjes en bakken zijn er onder andere de daslook, sneeuwklokjes, longkruid, spirea, winterakoniet, oostindische kers, wilde marjolein (oregano) en citroenmelisse. De opbrengst komt ten goede aan ontwikkelingsproject Nimba.

Daarnaast zijn diverse bloemenmengsels (waaronder het Prachtlint-mengsel) en kruiden- en groentezaden van ‘De Bolster’ beschikbaar.

De tuin van De Punt is in deze periode met volop voorjaarsbloeiers op zijn mooist. Een ommetje door de tuin maken en van de bloesem en de voorjaarsbollenpracht te genieten over de vers gestrooide houtsnipperpaadjes is aan te bevelen.

Groepen kunnen vooraf aanmelden bij Natuurtuin@depuntarkel.nl. Toegang via Wereldwinkel de Punt, Schotdeuren 52 in Arkel. De toegang is vrij en parkeren is gratis. Voor meer informatie: www.depuntarkel.nl.