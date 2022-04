Auto leasen als starter, is dat mogelijk?

Jongere generaties hebben het financieel best zwaar. In die zin, dat zij vaak al een flinke lening hebben opgebouwd als ze klaar zijn met hun studie. Daarnaast is er weinig spaargeld opgebouwd door de kosten van het huren van een studio of studentenkamer. Evenals dat de huidige huizenmarkt jongeren dwingt om ver boven de vraagprijs van een woning te bieden.

Deze combinatie maakt dat het kopen van een auto lastig is voor starters. Wat zijn de opties die men nog wel heeft? Financial lease van een Mercedes of Volkswagen kan een goede optie zijn. Het is alternatief voor het klassieke private lease, wat ook wel operational lease genoemd wordt. In dit artikel lees je er meer over.



Werkwijze bij financial lease voor auto’s

Financial lease voor auto’s werkt eigenlijk heel simpel. Je kunt het vergelijken met het kopen van een smartphone op afbetaling. Bij financial lease ben je direct eigenaar van de auto. Iedere maand betaal je een deel van de prijs van de auto af. Zodra het contract verlopen is, ben je ook financieel eigenaar van het voertuig. Tot die tijd dient de auto als onderpand voor de lening. Financial lease wordt voor een groot aantal modellen auto’s aangeboden. Des te groter en luxer de auto is, des te hoger zullen logischerwijs de maandlasten ook zijn. Een goede reden om als starter voor een compact formaat auto te kiezen.



Verschil met het klassieke private lease

Waar wijkt financial lease af van het klassieke private leasen van een auto? Bij operational lease betaal je eveneens een vast bedrag per maand. In dit bedrag zitten de kosten voor het gebruik van de auto, de kosten voor de wegenbelasting en voor het onderhoud aan het voertuig. Een belangrijk verschil is dat je nooit de eigenaar van de auto zal zijn. Althans, niet als je geen gebruik maakt van het eerste kooprecht wat je vaak krijgt na het aflopen van het leasecontract.



Voordelen van financial lease voor starters

Doordat je bij financial lease eigenaar van de auto wordt, kun je deze blijven gebruiken na het verlopen van je leasecontract. Daar waar je de auto bij het klassieke private lease direct moet kopen of moet kiezen voor een nieuw contract. Daar komt bij dat de onderhoudskosten in de eerste jaren heel beperkt zullen zijn. Bij financial lease hoef je dus geen hoge onverwachte kosten te verwachten. Kosten die bij operational lease standaard gedekt worden door het contract wat je afsluit bij een leasemaatschappij.