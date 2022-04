Wat zijn de nieuwe regels per 1 oktober op het gebied van kansspelen?

Is het jou al opgevallen, dat er steeds meer televisiereclames zijn voor kansspelorganisaties? In het bijzonder rond sportwedstrijden wordt veel geadverteerd voor deze partijen. Het valt te verklaren door de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand sinds 1 oktober van dit jaar.

Voorheen was het uitsluitend toegestaan om kansspelen te spelen bij onderdelen van de Nederlandse Loterij. TOTO is daar een goed voorbeeld van, evenals Krasloten. Met de invoering van de nieuwe wet, kunnen ook internationale partijen een licentie aanvragen voor het aanbieden van kansspelen. Op een website als Bemybet.com vind je meer informatie over deze partijen.



Wat betekent de inwerkingtreding van deze nieuwe wet precies? Welke regels zijn er gaan gelden voor online kansspelorganisaties? Heeft het invloed op gebruikers van deze websites? In dit artikel lees je hier meer over.



Kansspelorganisaties aangesloten op Cruks-register

Een van de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving rond online kansspelen zit in het feit, dat kansspelorganisaties voortaan aangesloten worden op het Cruks-register. Dit register is een centrale database, waarin personen worden opgenomen die last hebben van een (beginnende) verslaving. Gebruikers kunnen zichzelf in laten schrijven in dit register, maar het kan ook door de Kansspelautoriteit (Ksa) worden gedaan op basis van bevindingen van een kansspelorganisatie. Let wel, dit is pas de laatste stap. Een gebruiker zal eerst geïnformeerd worden over diens opvallende patroon van gokken. Daarna volgt een gesprek met de gebruiker, om tenslotte over te gaan tot het maken van een melding bij de Ksa. Zo worden gebruikers beter beschermd tegen mogelijke financiële problemen door het gokken.



Reclame mag niet gericht zijn op jongeren tot 24 jaar

Ondanks dat je steeds meer reclames ziet voor partijen die kansspelen aanbieden, is het officieel niet toegestaan om reclame te maken gericht op jongeren tot 24 jaar. Het is lastig te bepalen of die televisiereclames gericht zijn op jongeren. Er kijken immers ook ouderen. Personen die zich aanmelden bij een kansspelorganisatie moeten zich identificeren, zodat een kansspelorganisatie kan controleren of iemand 18 jaar of ouder is. Voorheen kregen spelers regelmatig een bonus aangeboden bij deelname aan kansspelen. Ook dat is sinds 1 oktober niet meer toegestaan. Die bonussen maken dat spelers vaak langer door blijven spelen, op het moment dat zij misschien overwogen om juist te stoppen met spelen. De bonus geeft een nieuwe prikkel, die voorkomen moet worden door de kansspelorganisaties.