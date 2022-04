Badkamer inrichten? Hier zijn een aantal praktische tips!

Een badkamer inrichten kan een moeilijke klus zijn. Zoveel keuze, allemaal van invloed op de uitstraling en het functioneren van je badkamer. Denk bijvoorbeeld aan kleurgebruik, sanitair of de praktische omgang met de ruimte.

Wij geven je een aantal handige tips bij het inrichten van de badkamer.

Neutrale kleuren

De kleuren in de badkamer zijn vaak bepalend voor de ruimtelijkheid. Zeker wanneer je een kleinere badkamer hebt. Des te neutraler de kleuren, des te ruimtelijker de badkamer zal lijken. Je kunt voor een ruimtelijk effect beter lichtere dan donkere kleuren gebruiken. Vaak ben je op donkere kleuren ook sneller uitgekeken.

Voldoende verlichting

Verlichting zorgt voor een sfeervolle ruimte. Zorg er daarom voor dat je voldoende verlichting hebt. Praktische verlichting hoort hier ook bij. Kies bijvoorbeeld voor een badkamerspiegel waar verlichting in zit, douche verlichting, maar ook gezellige verlichting voor de sfeer.

Ook moet je praktisch gebruik maken van daglicht. Des te meer daglicht er binnenvalt in een ruimte, des te groter hij lijkt. Kijk daarom of het raam wel groot genoeg is. Plaats daarnaast spiegels op de juiste plekken zodat het daglicht goed weerkaatst wordt.

Slimme opbergruimte

Zorg ervoor dat je slim gebruik maakt van de opbergruimte in de badkamer. Berg alle losse spullen handig op. Zo zorg je voor een rustige badkamer. Gebruik alle ruimte zo creatief mogelijk. Er zijn altijd hoekjes die je nog kunt gebruiken om een kastje of een plakje op te hangen. Daarnaast bestaan er voor de badkamer ook zeer praktische apothekerskasten.

Zwevende meubels

Meubels in de badkamer zorgen voor praktische voordelen. Je kunt er een hoop in kwijt en ze zien er mooi uit in je badkamer. Er zijn heel veel verschillende meubels die je kunt aanschaffen. Wanneer je de badkamer inricht dan kun je het beste kijken naar zwevende badkamermeubels. Deze nemen minder ruimte in beslag omdat ze los staan van de vloer.

Keuzes maken

Des te groter de ruimte, des te meer je erin kwijt kunt en ook des te makkelijker het is om de badkamer succesvol in te richten. Wanneer je een kleine badkamer hebt zul je keuzes moeten maken. Ga je nu echt zo vaak in bad? Is een WC in de badkamer echt noodzakelijk of is er nog een andere toiletruimte in huis die prima toegankelijk is. Een bad en een douche kun je ook combineren, dat bespaart een hoop ruimte.

Maak duidelijke stijlkeuzes

Bedenk altijd goed van tevoren welke stijl badkamer je wilt. Soms kun je stijlen combineren, maar vaak is één stijl het beste en het meest praktisch. Kies van tevoren voor de juiste stijl, dan is het direct duidelijk welke mogelijkheden je hebt voor je badkamer en welke mogelijkheden er niet zo goed bij jouw stijl passen. Dan kun je die direct uitsluiten.

Leg de focus op duurzaamheid

Tegenwoordig zijn we allemaal bezig met duurzamer wonen . Het loont om hier eens goed naar te kijken. In de badkamer is er namelijk ee hoop dat je kunt doen om je badkamer een stukje duurzamer te maken. Hier liggen vaak veel meer kansen dan je zou denken.