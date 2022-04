Gemeente Molenlanden start campagne: ‘Koop Lokaal’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden start de campagne Koop Lokaal om lokale ondernemers met hun bedrijf in de schijnwerpers te zetten. Om daarmee inwoners te stimuleren juist nu gebruik te maken van het ruime aanbod aan winkels in de gemeente.

Veel ondernemers, met name winkeliers, horeca, sportscholen en de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten in Molenlanden hebben door de coronacrisis een pittige tijd achter de rug.

Grote diversiteit

In Molenlanden zijn er veel kleine ondernemers met passie voor hun zaak. Vaak niet bij elkaar in een winkelstraat of op een plein, maar vooral verspreid in de dorpen. Hierdoor is het lokale aanbod van ondernemers niet altijd goed zichtbaar. Toch kent Molenlanden een grote diversiteit aan winkels, dienstverleners en horeca.

Wethouder Teunis Jacob Slob: “We willen natuurlijk deze enthousiaste ondernemers in het straatbeeld van Molenlanden behouden. Daarom stimuleren we onze inwoners om gebruik te maken van het prachtige aanbod van de lokale ondernemer.”

Verhalen van ondernemers

In de campagne staan in eerste instantie drie bekende ondernemers in de schijnwerpers: Pauline van den Berg van Mode&Meer uit Groot-Ammers, Jolanda de Vries en Liesbeth van Lit van Sterk@Werk uit Nieuw-Lekkerland en Leo Kool van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos. Ieder van hen heeft zijn eigen verhaal over wat hen motiveert als ondernemer, welk effect de crisis op hen persoonlijk en op hun onderneming heeft gehad en hoe ze de toekomst zien.

Later volgen er meer verhalen. De gemeente roept inwoners op om ondernemers aan te dragen die de aandacht verdienen. Een aantal van hen kan dan hun zaak in de schijnwerpers zetten door zijn/haar verhaal te vertellen bij Koop Lokaal. Een ondernemer aandragen kan via ondernemersloket@jouwgemeente.nl.

Informatie over de campagne Koop Lokaal inclusief de verhalen van de drie genoemde ondernemers staat op www.molenlanden.nl/koop-lokaal. Op sociale media is te campagne te volgen via #kooplokaalmolenlanden.