Leerlingen Yuverta ontwerpen natuurspeelbos Slingelandse plassen

OTTOLAND • Yuverta, de landbouwschool uit Ottoland en de vrijwilligers van de stichting Polderbos Slingelandse Plassen zijn een langdurig samenwerkingsproject aangegaan.

Het Polderbos team bestaat uit een aantal vrijwilligers die een gedeelte van de Slingelandse plassen in Goudriaan mogen beheren van de gemeente Molenlanden. De eerste activiteit is opgestart. Koos Eichhorn en Piet Versteeg, de educatiespecialisten van het Polderbosteam, hebben eind maart 7 gastlessen verzorgd op school voor de eerstejaars klassen.

De opdracht voor de leerlingen was een ontwerpplan te maken voor een educatiebos op het polderbos eiland bij de Slingelandse plassen in Goudriaan. De opdracht omvatte een aantal punten waaraan de opdracht moest voldoen. In de toekomst moet het bos ook een educatieve functie krijgen voor schoolleerlingen maar waarin ook ruimte is voor het spelen.

Docent Christian Boer van Yuverta is enorm positief over de genomen stap en geeft aan dat dit project precies afgestemd is op de wensen van de school. Leerlingen gaan de gemaakte ontwerpen gelijk ook uitvoeren in de praktijk.

Piet Versteeg is onder de indruk van de ingeleverde ontwerpen en ziet mogelijkheden om dit met de leerlingen uit te gaan voeren in de praktijk. In de week van 19 april gaan zeven eerstejaars klassen op toerbeurt een begin maken met de uitvoering bij de Slingelandse plassen. Gedurende vier dagen zal er intensief worden gewerkt aan de realisatie van het educatiebos onder begeleiding van leerkrachten en vrijwilligers van het Polderbosteam.

Het educatiebos wordt een onderdeel van het voedselbos. De schoolbegeleiders Sjaak Kreeft en Hijlke Wijnja vinden dit een prachtige kans om de leerlingen nog dichter bij de praktijk te laten komen en zien zeker meer samenwerking voor de lange termijn met de vrijwilligers van het Polderbos. Voor mensen die zich ook willen inzetten voor dit vrijwilligersproject kunnen contact opnemen met phversteeg@planet.nl.