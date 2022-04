Bloemenactie familie Duits brengt 1750 euro op

HEI- EN BOEICOP • De door de familie Duits georganiseerde bloemenactie voor Stichting Tess was wederom een groot succes.

Er werden ruim 500 bossen tulpen, 750 traytjes violen en 140 zakken potgrond opgehaald of bezorgd in Hei- en Boeicop, Lexmond en omstreken. De voorlopige opbrengst van deze actie is 1750 euro. Zo is zoon Endrie weer een stapje dichterbij de dolfijntherapie.

De volgende actie zal in juni de fruitactie zijn. Daarnaast is Stichting Tess vertegenwoordigd als goed doel op de Lentefair op 7 mei in de Krooshof in Zijderveld. Op 26 april zullen ze ook te zien zijn op de vrijmarkt in Schoonrewoerd.

Naast deze komende acties kunnen er het hele jaar kleding, lege inktcartridges en oude mobieltjes worden ingeleverd. Ook is het mogelijk om via uw lot van de Vriendenloterij kosteloos Stichting Tess te sponsoren. Degene die het goede doel van de loterij willen omzetten, kunnen contact opnemen met Marianne Duits via 06-44640058.