Ameide geniet van Praiseband All in One

AMEIDE • De grote kerk van Ameide was afgelopen zaterdag goed gevuld voor de start van de Paastour van Praiseband All in One.

Aan de hand van het thema: ‘Wie is die Man’ nam de band de bezoekers mee langs de evangelisten om zo meer beeld te krijgen van wie Jezus was op aarde en ook waarom Hij naar de aarde kwam. Na de pauze werd de verbinding gelegd naar ons als mensen nu en wat Zijn komst, maar vooral ook wat Pasen voor ons betekent. Door een zeer diverse mix van zowel oude christelijke liederen als nieuwe nummers van Opwekking was er voor elk wat wils. De duidelijke lijn in het programma spreekt zowel mensen met een christelijke achtergrond aan, maar is ook goed te volgen voor mensen die er niet zo mee bekend zijn.

Voor deze concerten heeft de band een compleet orkest en backing vocals meegenomen en zijn alle nummers herschreven in nieuwe arrangementen, zoals bij Praiseband All in One inmiddels de gewoonte is. Deze unieke samenwerking met talenten uit de hele regio liet veel indruk achter bij het publiek. “Dit was niet gewoon een concert, het is een hele productie!”, liet een bezoeker zich enthousiast uit. Het programma liet veel ruimte voor het publiek om mee te zingen en daar werd dan ook goed gebruik van gemaakt.

Er zijn nog gratis kaarten verkrijgbaar voor de concerten in Lexmond (16 april, 19.30 uur) en Zwijndrecht (17 april, 19.30 uur). Te reserveren via www.praisebandallinone.nl.