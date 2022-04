Wielerlegende Hennie Kuiper te gast in Lexmond bij wielercafé

LEXMOND • Hoog bezoek in Lexmond afgelopen vrijdag. Wielerlegende Hennie Kuiper bezocht café de Gouden Leeuw in Lexmond dat als pleisterplaats van de wielerronde Lexmond fungeerde als wielercafé.



Liefhebbers hadden al weken uitgekeken naar de komst van een van de grootste wielericonen uit de Nederlandse wielergeschiedenis. Tijdens zijn lange loopbaan wist Hennie Kuiper maar liefst 82 profkoersen te winnen, waaronder een aantal zeer aansprekende monumenten als Parijs-Roubaix en Milan- San Remo. Ook drukte hij zijn stempel op de geschiedenis van de Tour de France. Ondanks die indrukwekkende wapenfeiten is Kuiper altijd bescheiden gebleven.



Herbeleving

Dat bleek ook tijdens het wielercafé, dat professioneel en grappig geleid werd door het Meerkerkse duo Bram van der Wal en Theo Sprong. Hennie vertelde over zijn roemruchte carrière en de bomvolle kroeg hing aan zijn lippen. Voor velen een herbeleving van al die prachtige momenten voor tv of radio.



Doorzetten

Maar het was niet enkel wielrennen dat de klok sloeg. Kuiper wees ook op het doorzettingsvermogen dat hij als wielrenner ontwikkeld had en hoe hij dat toepaste in zijn leven na de fiets. Mooie lessen die ook op het publiek van toepassing zijn. Het gaf een extra lading aan een prachtige avond.

Het begin van een mooie Wielerweek die donderdag met de puzzeltocht voor jong en oud wordt voort gezet. Dat alles als opmaat naar zaterdag 9 april wanneer na twee jaar gedwongen pauze de coureurs weer door het dorp zullen razen.