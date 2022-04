Molens in Kinderdijk doen mee aan wereldrecordpoging molens draaien

KINDERDIJK • Ter ere van ‘Het jaar van de Molenaar’ doen zoveel mogelijk molens in Nederland op zaterdag 9 april mee aan de wereldrecordpoging molens draaien. Ook de molens van Kinderdijk laten de wieken draaien.

Er zijn ruim 1200 molens in Nederland. Tegenwoordig komt het niet meer voor dat ze allemaal tegelijk draaien. Op zaterdag 9 april wordt hierin verandering gebracht. In heel Nederland draaien daarom die dag tussen 11.00 en 12.00 uur zo veel mogelijk molens.

Van de 19 molens zal het merendeel draaiend te zien zijn op 9 april. Ook de museummolens doen mee. UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is met negentien werkende watermolens het grootste molencomplex ter wereld. Het gebied is één groot watersysteem dat internationaal bekend staat als een ingenieus stukje Hollands watermanagement.

Met een ticket kunnen bezoekers op 9 april vanaf de rondvaartboot en bij de museummolens het spektakel bewonderen. De recordpoging is bedoeld om aandacht te vragen voor het ambacht van molenaars in Nederland.

Uitreiking boekje

Op 9 april wordt voorafgaand aan de recordpoging ‘het Verhaal van Kinderdijk’ gepresenteerd. Aan de molenaars en molenbewoners wordt deze morgen het boekje uitgereikt waarin het Verhaal van Kinderdijk is samengevat.

Afgelopen jaar is het verhaal opgesteld door diverse stakeholders van het Werelderfgoed, zoals de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, het Waterschap Rivierenland, molenaars en bewoners van het gebied, bewoners van het dorp Kinderdijk, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en Viking River Cruises. Betrokken partijen zijn genodigd voor de uitreiking tussen 08:30 en 09:30 uur.

Bijzonder aan Kinderdijk is dat er nog altijd molenaar-families wonen in de molens. Vol trots werken zij in het gebied. Het molenaarschap is echt een ‘way-of-life’. De molenaars van Kinderdijk houden een ambacht in stand en delen de verhalen die het gebied zo bijzonder maken.

Doordat het verhaal van Kinderdijk is samengesteld door stakeholders uit de private en publieke sector hoopt Kinderdijk een groter bewustzijn te creëren van de uniciteit van het gebied. Het verhaal over de molenaars en het watermanagement moet uiteindelijk leiden tot educatief aanbod en meer waardering voor de waarde van dit bijzondere Werelderfgoed.