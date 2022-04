Open dag op zaterdag 9 april bij familie Kuiper in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De familie T. Kuiper is vanaf 2 april gestart met het verkopen van heerlijke graafstroomkaas uit de kaasautomaat. Hierdoor is er op zijn erf 6 dagen per week verse kaas verkrijgbaar. Op zaterdag 9 april is er een open dag op de boerderij.

“Het voordeel van de automaat is dat je een extra service biedt omdat bezoekers een vers stuk kaas kunnen komen halen wanneer het hen uitkomt. En met de beste kwaliteit, want uiteraard is de automaat gekoeld en blijft de kaas hierdoor goed op temperatuur.”

De kaas is afkomstig van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf, waar boer Kuiper als lid van Deltamilk mede-eigenaar van is, en wordt verkocht in stukken van zacht jong tot pittig oud. Ook verkopen ze bij Kuiper heerlijke boerenkaas. Deze is gemaakt van rauwe melk.

Op zaterdag 9 april houden ze van 10.00 tot 16.00 uur open dag. Belangstellenden kunnen een kijkje op de boerderij nemen, bij de koeien, kalfjes en schapen en lammetjes. Ook is er een kleine verkoping, ten behoeve van de stichting Kimon en stichting Adullam. Voor meer informatie: www.dekaashoekwijngaarden.nl.

Kaas uit het hart

Zo’n 190 boeren zijn de trotse eigenaar van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf, waar heerlijke natuurgerijpte kaas wordt gemaakt. De fabriek bestaat al sinds 1908, en de kaas van Zuivelfabriek De Graafstroom wordt bereid met melk van koeien uit het Groene Hart en omstreken. De kaas wordt ook wel als ‘kaas uit het hart’ omschreven: met veel zorg, liefde en vakmanschap bereid in het Groene Hart.



De Graafstroom kaas heeft een unieke smaak die kan worden omschreven als “vol en romig met een licht zoetje en minder zout.” En dat wordt positief beoordeeld: De Graafstroom kaas is meerdere malen in de prijzen gevallen! Zo is de oude kaas drie jaar achter elkaar verkozen tot Beste Goudse Kaas bij de Global Cheese Awards. Op elke kaas staat één van de boeren centraal.