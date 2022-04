Een goed plan is het halve werk

Wat is de beste mediamix voor jouw marketingcampagne? Op die vraag hebben de media-adviseurs van Kontakt Mediapartners het antwoord. Ze kennen het lokale en regionale medialandschap op hun duimpje en maken voor jou de ultieme combinatie van online en offline.

Zoveel kranten, magazines, flyers, socialmediakanalen en websites – duizelt het je soms? Heb je geen idee op welk platform je moet adverteren? Wat past er bij jouw boodschap en welke doelgroep kun je waar bereiken? Geen paniek. Kontakt Mediapartners heeft alle kennis in huis en maakt een unieke mediamix, helemaal op jou toegesneden.

Complete mediacampagne

Kontakt Mediapartners is voor velen nog geen ingeburgerde naam. Maar als je weet dat dit het bedrijf is achter de dertien edities van de krant Het Kontakt, dan gaat bij de meeste mensen wel een belletje rinkelen. Je zult dan ook begrijpen dat het geen gekke gedachte is dat de media-adviseurs en marketingexperts van Kontakt Mediapartners het lokale en regionale medialandschap als geen ander kennen. Zowel online als offline. Ze weten waar je de verschillende doelgroepen kunt bereiken én ze weten hoe je een succesvolle multimediale campagne opzet. Zodat print en online elkaar aanvullen en samenkomen in één krachtig mediaplan en zo één campagne vormen. Jouw op maat gemaakte campagne.

Heldere doelen

Jouw mediaplan begint met het stellen van doelen. Heldere, meetbare doelen, waar het team van Kontakt Mediapartners resultaatgericht aan gaat werken. Het campagneteam formuleert jouw marketingvraagstuk en maakt een gedegen marktanalyse. Wanneer de doelgroep in kaart is gebracht, maken de specialisten een persoonlijke communicatiematrix. Hierin staat wat, wanneer en met wie wordt gecommuniceerd en op welke manier dat gebeurt.

Meten is weten

Het grote voordeel van het helder definiëren van de doelen is dat het wel of niet bereiken van die doelen ook goed in de gaten gehouden kan worden. Wanneer het mediaplan is uitgerold, monitoren de specialisten namelijk de resultaten. Meten is weten. Indien nodig wordt tijdig bijgestuurd, zodat de gestelde doelen worden bereikt. En jouw campagne succesvol is.

Hulp met uitvoeren

Ondernemers zijn altijd druk. Dat staat buiten kijf. Indien gewenst kan Kontakt Mediapartners daarom de volledige campagne uitvoeren. De strategie bepalen, teksten schrijven, foto’s maken, de vormgeving doen, video’s ontwikkelen én het daadwerkelijke plaatsen van de content. Kontakt Mediapartners heeft voor al deze disciplines specialisten in huis. Zij gaan voor jou aan de slag – je hebt als het ware een compleet marketingteam voor je klaar staan, zonder gedoe.

Succesvolle samenwerking

Neem eens een kijkje op de website van Kontakt Mediapartners. Daar kun je voorbeelden zien van samenwerkingen, die succesvol zijn verlopen. Wil je dat het team ook voor jou aan de slag gaat? De media-adviseurs van Kontakt Mediapartners kunnen je er alles over vertellen. Kijk op de website kontaktmediapartners.nl, bel direct 0183 – 583 200 of stuur een mail naar info@kmp.nl.