Kids en Cars na twee jaar weer door de Alblasserwaard

REGIO • Na twee jaar van afwezigheid staat er voor zaterdag 9 april weer een editie van Kids and Cars op het programma. Het doel van deze toertocht met exclusieve (sport)auto’s is om zo’n 65 kinderen die het hard nodig hebben een onvergetelijke dag te bezorgen.

Door het coronavirus ging Kids and Cars in 2020 en 2021 niet door. “Maar na drie jaar wachten, wordt deze editie uiteraard beter dan ooit”, stelt Tafelronde 140 Alblasserwaard, dat de organisatie van het evenement voor haar rekening neemt. “Inmiddels zijn alle beschikbare plekken qua auto’s volledig gevuld.”

Tijdens de toertocht worden kinderen die het minder goed hebben en kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten verblijven (om welke reden dan ook) als passagier meegenomen voor een rit door Alblasserdam, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht. “Het doel is het bezorgen van een glimlach bij de kinderen.”

De tocht begint zaterdag rond 13.00 bij Landvast in Alblasserdam. Vervolgens doet de tocht de gemeente Molenlanden en de Kerkbuurt in Sliedrecht aan om rond 16.00 of 16.15 uur te eindigen op het Marktplein in Papendrecht.

Voor Sara

De (financiële) meeropbrengst van Kids and Cars komt volledig ten goede aan een goed doel. Voor de editie van dit jaar is dat de Stichting Voor Sara, die strijdt voor onderzoek naar zeldzame spierziekten en MDC1A in het bijzonder.