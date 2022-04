Zesde editie Internationaal Film Festival Gorinchem

GORINCHEM • Het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) vindt plaats van 13 tot en met 17 april. Het IFFG haalt de wereld naar Gorinchem door middel van film. Met de nieuwste wereldcinema, premières en voorpremières, nagesprekken, Q&A’s, live muziek en een festivalcafé, is het festivalprogramma compleet.

Directeur Anika van der Kevie: “Na twee onzekere jaren zijn de zaaldeuren van de theaters weer open, wat hebben we dat gemist. We hebben een uniek filmaanbod en ik kijk er enorm naar uit om deze filmparels weer met onze bezoekers te delen.”

‘See U. Hear U. Tell U.’ Zo klinkt de campagne slogan van het IFFG 2022. “We benadrukken nog eens hoe belangrijk het is om elkaar te blijven zien, naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Zeker in een tijd waarin je, met het overtollige aanbod aan media, soms de grip op de werkelijkheid kunt verliezen”, vervolgt Van der Kevie.

In vijf dagen de wereld over via bijzondere verhalen. In het Lokaal Talent Programma biedt het IFFG een podium aan makers uit de regio. De Jongerenjury kijkt zeven competitie films en bepaalt wie er met de Youth Jury Award 2022 naar huis gaat.

“Het IFFG en haar team is er helemaal klaar voor”, aldus een enthousiaste Van der Kevie: “We hebben een prachtig filmaanbod en kunnen niet wachten om onze bezoekers weer zien te genieten!”

Het Internationaal Filmfestival Gorinchem vindt plaats van woensdag 13 tot en met zondag 17 april op diverse locaties in Gorinchem. Tickets en meer informatie via www.iffg.nl.