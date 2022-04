Kleuters uit Giessenburg reizen met de bus en de trein

GIESSENBURG • Met dank aan een opa van twee leerlingen uit de groepen 1 en 2 van CBS De Hoeksteen uit Giessenburg konden de leerlingen vrijdag 1 april een ritje maken met de Qbuzz naar Gorinchem.

Daar stapten de leerlingen in de trein naar Hardinxveld. Vanuit Hardinxveld zijn zij weer teruggereden in de bus naar school. Dit werd gedaan in verband met het project van a naar b.