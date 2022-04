Boeken voor halve prijs in Kringloopwinkel Graafstroom

GOUDRIAAN • Kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan heeft de komende weken een nieuwe actie. In de periode van 6 tot en met 16 april zijn alle boeken halve prijs.

Keuze uit de hele collectie, zoals thrillers, kookboeken, kinderboeken, streekromans, enzovoorts. Bij droog weer zal er op zaterdag 16 april boekenmarkt zijn. Boeken die buiten op de boekenmarkt verkocht worden kosten 1 euro voor 3 boeken.

Meer informatie over de openingstijden is te vinden op Facebook. Het adres van de kringloopwinkel is De Hoogt 1b.