Doetsekom in Giessenburg heeft zwemseizoen geopend

GIESSENBURG • Vanaf afgelopen vrijdag 1 april tot 1 oktober is het dagelijks weer mogelijk om recreatief te komen zwemmen, baantjes te trekken of deel te nemen aan zwemlessen voor jong en oud bij buitenzwembad de Doetsekom in Giessenburg.

Ook dit jaar is het op woensdag- en vrijdagmorgen voor werktijd van 07.00 tot 09.30 uur mogelijk om banen te trekken. Vanwege de koude wind en gevoelstemperatuur, zijn de meeste zwemmers na een aantal baantjes warm gaan douchen en zich gaan opwarmen in Sportcafé ’t Kommetje. Hier stond als openingsactie een gratis ontbijt klaar. In de maand april krijgen alle bezoekers tevens een ‘Bedankt voor je Doetse Komst’ zeepje mee naar huis, zolang de voorraad strekt.

Zaterdag 2 april zijn de zwemlessen voor de jeugd en volwassenen in de ochtend gestart. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Aanmelden hiervoor is nog mogelijk. In de middag is er vanaf 14.00 uur de activiteit aquaballen in het water, waarbij (in theorie) kinderen droog blijven. Voor deze activiteit geldt geen meerprijs (toegang middels abonnement of los dagticket).

Meer informatie over de zwemlessen, beschikbare abonnementen en losse tickets is te vinden op www.dedoetsekom.nl.