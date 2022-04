Politieke partijen in Molenlanden pleiten voor behoud spoedeisende zorg in Gorinchem

MOLENLANDEN • De fracties van CDA en PM (Progressief Molenlanden) pleiten voor het behoud van de spoedeisende zorg in Gorinchem.

Zij doen dat naar aanleiding van een recente brief van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, waarin sluiting van de spoedeisende hup in Gorinchem aan de orde gesteld wordt. Hij wil minder spoedeisende hulpposten en meer ambulances. Een sluiting van de spoedeisende hulp in Gorinchem is daarmee weer aan de orde.

IC-bedden verdwijnen

“Het is aannemelijk dat de impact nog veel groter wordt dan dat. Als de spoedzorg vervalt, verdwijnen ook de ic-bedden. En zonder ic-bedden kan er niet meer worden geopereerd of bevallen in het ziekenhuis”, aldus Jonette Korevaar van het CDA en Jeannette Hessels van PM.

CDA Molenlanden bepleit al langer dat Molenlanden een sterke plattelandsgemeente moet zijn en blijven. Jonette Korevaar: “Bij een sterke plattelandsgemeente hoort een blijvend sterk streekziekenhuis. Daarvoor is een goede Eerste Hulp afdeling een must.”

Meer handtekeningen nodig

Jeannette Hessels, sinds woensdag 30 maart burgerraadslid voor Progressief Molenlanden, maakt zich al jaren sterk voor het behoud van de eerste hulp in Gorinchem. In 2020 startte zij een petitie om de Spoedeisende hulp in Gorinchem open te houden. Jeannette: “Inmiddels hebben meer dan 24.000 mensen de petitie ondertekend, er zijn echter 40.000 handtekeningen nodig!”

Bij de steeds concretere plannen van de minister is het voor het CDA en PM de vraag: Hoe gaat Molenlanden met andere partners in de regio om met dit bericht? En: Wat gaat het college van Molenlanden doen om de spoedeisende hulp in onze regio open te houden?

Niet nieuw

De dreigende sluiting van de spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is niet nieuw. In november 2020 stelde CDA Molenlanden vragen naar aanleiding van de houtskoolschets acute zorg. Toen al werd er gesproken over minder acute zorg posten, daarbij zou de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis mogelijk gesloten worden.

Het college gaf destijds in de beantwoording aan dat de acute zorg van het Beatrixziekenhuis van groot belang is voor Molenlanden. Het college van Molenlanden is toen met zeven omliggende gemeenten opgetrokken in een reactie richting de minister. CDA en PM willen graag weten wat de reactie van de minister was op deze gezamenlijk brief.