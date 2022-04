Oplossingen problemen riool in Molenlanden in juli

MOLENLANDEN • Om de probleempunten in het riool in Molenlanden aan te pakken wil het gemeentebestuur in juli oplossingen aandragen. Dat laat wethouder Johan Quik de gemeenteraad weten.

Het gaat daarbij om zeven van de in totaal 64 zogenaamde rioolstrengen in de gemeente, in Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Langerak (oost). Met name op deze plekken is er volgens de gemeente een gebrek aan capaciteit.

In het plan van aanpak dat de wethouder afgelopen week aan de gemeenteraad presenteerde worden als gevolgen daarvan onder meer genoemd: overmatige slijtage en hoog energiegebruik, stilvallen van het riool als gevolg van wegvallende druk of overdruk door een te groot aanbod van afvalwater, waardoor afvalwater niet kan worden afgevoerd.

Klachten

‘De problematiek vertaal zich niet direct naar klachten van inwoners over de riolering’, wordt daarbij aangetekend. ‘Calamiteiten worden meestal eerder opgelost dan dat inwoners overlast ervaren. Wel zijn er klachten doordat de gemeente geen duidelijkheid geeft over de aansluitingsmogelijkheden op de riolering of passende alternatieven hiervoor.’

Dit laatste is het geval bij nieuwbouwplannen. Wethouder Quik wil onderzoeken of de beschikbare rioolcapaciteit een voorwaarde kan worden om nieuwbouwplannen al dan niet door te kunnen laten gaan. Tegelijkertijd zet het gemeentebestuur in op het opschonen van illegale aansluitingen en andere korte termijnaanpassingen aan de riolering. ‘Zodat er minder druk komt op het riool.’

Onrealistische wens

Het lukt echter niet meer om dit jaar nog met een plan van aanpak voor de zeven problematische rioolstrengen te komen. ‘Het is een onrealistische wens om bij de komende kadernota al een totaaloplossing te willen presenteren. Het streven is om bij de kadernota 2023 (in juli, red.) voor de meest problematische rioolstrengen oplossingen te presenteren.’

Daarbij verwijst de wethouder naar meerdere obstakels: onvoldoende organisatorische capaciteit, waardoor het project vertraging oploopt; de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet gaat veel capaciteit vragen en de krapte op de technische arbeidsmarkt. ‘Ook externe partijen hebben hiermee te maken, waardoor vertraging kan optreden.’ Ook wordt het gebrek aan specialistische en lokale kennis genoemd. ‘Deze is niet robuust belegd.’