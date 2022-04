Chinese influencer bezoekt boerderij Jan Arie Koorevaar in Goudriaan

GOUDRIAAN • De Chinese influencer Coco, die twee miljoen volgers heeft op social media, bracht donderdag een bezoek aan de boerderij van Jan Arie Koorevaar in Goudriaan.

Ze was daar voor Kuaishou, een social mediaplatform in China waarbij influencers ‘live gaan’ om naast informatie over een product ook direct het product aan de man te brengen. Bij de boerderij van Jan Arie Koorevaar ging het om melk.

“De melk die we verkopen aan Vreugdenhil in Gorinchem wordt wereldwijd verkocht onder het melkpoedermerk TwoCows Milk”, vertelt Koorevaar. “Coco gaf live een rondleiding op de boerderij en promootte het merk TwoCows Milk. Twee medewerkers liepen met haar mee om te reageren op de comments en vragen die binnenkwamen.”

Indruk

Coco zelf vond de melk heerlijk: “So nice!” Ze was onder de indruk dat de koeien buiten konden lopen en naar binnen konden gaan wanneer ze maar willen. En ook commercieel was het een succes. Er kwamen maar liefst 9.000 bestellingen binnen naar aanleiding van de uitzending.

De Goudriaanse melkveehouder zelf kreeg daarnaast een bijzonder aanbod. “Een huwelijksaanzoek”, lach hij. “E een aantal kijkers uit China schatte me op 22 jaar. Ik noem het maar onverwachte bijvangst.”