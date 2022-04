Collegebesprekingen Molenlanden: Gradisen geeft deze week duidelijkheid

MOLENLANDEN • Naar verwachting zal in de loop van deze week duidelijk worden welke kant het op gaat met de collegebesprekingen in de gemeente Molenlanden.

Informateur drs. Willem Gradisen ontving zaterdag alle partijen en gebruikte de door DoeMee! Molenlanden gevoerde verkennende gesprekken hierbij als onderlegger.

“In de loop van de week zal er meer duidelijk worden”, zegt Joke van de Graaf, lijsttrekker van DoeMee!, die zelf ook nog geen duiding heeft gekregen. “Wij hebben Gradisen sinds zaterdag ook niet meer gesproken. Hij gaat nu met de uitkomst van de gesprekken aan de slag. Wat ziet hij aan overeenkomsten, dat is nu de hamvraag. Het vervolg is dan of de aangewezen partijen elkaar gaan vinden.

Cruciaal lijkt of de principiële verschillen tussen DoeMee! en SGP, de twee grootste partijen én de winnaars van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, kunnen worden overbrugd. Zo ja, dan kunnen zij samen of met een derde partij erbij het college vormen. Zo niet, dan komen andere opties in beeld. Een voortzetting van het huidige college bijvoorbeeld, hoewel dat niet zo vanzelfsprekend is gezien het zetelverlies van zowel CDA als VVD.