Leerlingen en leerkrachten School met de Bijbel zingen mee met Matthäus Passion in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In de hervormde kerk van Bleskensgraaf vond vrijdagavond een bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach plaats.

Leerlingen en leraren van de plaatselijke School met de Bijbel zongen tijdens de avond mee met de professionele koorleden. Daarnaast was er sprake van een ‘oerversie’. Het gaat om een versie zoals deze mogelijk in 1727 is uitgevoerd door de componist zelf. Het meesterwerk wordt doorgaans uitgevoerd in een bezetting van twee koren en twee orkesten. Onder de vele belangstellenden was ook Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer.