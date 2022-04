Huis van Hoop in Goudriaan opent eerder de deuren om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

GOUDRIAAN • Om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, openden Dirk en Cora van der Heijden vrijdag versneld de deuren van het Huis van Hoop in Goudriaan.

De opening van dit nieuwe onderkomen om mensen met een zorgvraag op te vangen stond eigenlijk gepland in juli, vertelt Cora van der Heijden voorafgaand aan de officiële opening. “Maar op verzoek van de gemeente zijn we sneller gegaan, om zo vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te kunnen geven. Zij komen rond 20 april aan bij ons.”

Met het Huis van Hoop is Goudriaan aan de Noordzijde 57 een bijzondere voorziening rijker. In de verbouwde boerenschuur naast het woonhuis van het gezin Van der Heijden zijn de afgelopen anderhalf jaar een groot en een kleiner zorgappartement gerealiseerd. Cora: “Daarin bieden we ruimte voor mensen die op wat voor manier dan ook een zorgvraag hebben en tijdelijke opvang zoeken. Onder begeleiding kunnen zij tot rust komen en weer toewerken naar zelfstandigheid. Het gaat dan om een periode van maximaal twee jaar.”

Rijksmonument

De verbouwing vond overigens plaats met respect voor de historie: het gaat om een Rijksmonument. Dat stipte wethouder Teunis Jacob Slob, die met het planten van een appelboom de openingshandeling verrichtte, in zijn toespraak aan. “Hier komen veel mooie dingen samen: het behoud en het toekomst geven aan cultureel erfgoed en het openstellen van deze woningen en jullie hart voor mensen die zorg nodig hebben. Als gemeente Molenlanden zijn we heel trots op jullie.”

Dirk en Cora van der Heiden staan er niet alleen voor. Ze worden ondersteund door de nieuw opgezette stichting Sociale Huisvesting Alblasserwaard, met als bestuursleden Janneke Tukker, Niels van Leussen en Frank Meerkerk. “Zoals vroeger de boer het vee in deze schuur bracht om ze bescherming te bieden, zo bieden Cora en Dirk dat ook aan mensen aan in het Huis van Hoop”, zei Janneke Tukker in haar speech. “Het is een veilige haven, die we zo hard nodig hebben in de stormen die over deze wereld gaan. Dat merken we ook aan de belangstelling: de behoefte is heel erg groot.”

Moestuin

De deuren gaan straks open voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook dichtbij huis wil het Goudriaanse echtpaar er voor anderen zijn. “Er komt een moestuin waar iedereen uit de buurt, met of zonder groene vingers, welkom is. Zo hopen we een stuk gezelschap en gemeenschapszin bij ons Huis van Hoop te bieden.”