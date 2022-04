Cliënten dagbestedingslocatie GoedPunt delen knuffels uit aan Oekraïense kinderen in Meerkerk

GORINCHEM/MEERKERK • Cliënten van Syndion, werkzaam op dagbestedingslocatie GoedPunt in Gorinchem, hebben afgelopen woensdag 30 knuffels uitgedeeld aan Oekraïense kinderen die momenteel in het gemeentehuis van Meerkerk verblijven.

De medewerkers en cliënten van GoedPunt zijn begaan met het lot van de Oekraïners. Daarom hebben zij deze actie op poten gezet. Met elkaar maakten de cliënten die werkzaam zijn op GoedPunt een aantal knuffels om aan de gevluchte Oekraïense kinderen te schenken.

Opgewacht door de burgemeester

De cliënten werden opgewacht door niemand minder dan burgemeester Sjors Fröhlich. Hij leidde het gezelschap naar de plek waar de vluchtelingen momenteel verblijven. Daar namen ze een kijkje in de gemeenschappelijke ruimte en werden de beertjes uitgereikt aan de kinderen die net van school kwamen. De kinderen waren zichtbaar verrast door de knuffels en lieten deze dan ook niet meer los.

Het is ook mogelijk om zelf zo’n knuffel van GoedPunt aan te schaffen. Deze knuffels worden verkocht in de winkel van GoedPunt aan de Westwagenstraat in Gorinchem. Van elke knuffel die verkocht wordt gaat er 6 euro naar Giro 555.

GoedPunt

GoedPunt is een arbeidsmatig dagbestedingsproject op de Galvaniweg in Gorinchem-Oost. In totaal werken er ongeveer 50 cliënten op verschillende afdelingen. Alle cliënten werken naar eigen mogelijkheid met een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

GoedPunt de Winkel is een sfeervolle winkel in het centrum van Gorinchem. Enthousiaste cliënten en vrijwilligers verzorgen de winkel, helpen de klanten en verkopen er producten van diverse arbeidsmatige dagbestedingsprojecten van Syndion, onder andere van GoedPunt.