Extra maatregelen nodig bij beoogde locatie Brede School Groot-Ammers om veiligheid te verbeteren

GROOT-AMMERS • Een nieuwe Brede School op de locatie Molenbuurt in Groot-Ammers is verkeerskundig geschikt, maar de gemeente Molenlanden is zich bewust dat niet iedereen de nieuwe school daar graag wil realiseren.

Er zijn ook extra verkeersmaatregelen nodig om de situatie te verbeteren wanneer er kinderen vanuit het hele dorp die kant op komen om naar school te gaan. Dat blijkt uit antwoorden die het college van B&W van Molenlanden geeft op vragen die daarover gesteld zijn door de fractie van Doe Mee Molenlanden.

De gemeente had onlangs twee avonden georganiseerd waarop omwonenden en andere betrokkenen hun zegje konden doen over het plan. Er waren zowel positieve als negatieve geluiden op de ontwikkeling van een brede school op de voorkeurslocatie Molenbuurt, waarbij met name zorgen werden geuit over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.

De bewoners vroegen tijdens de avond onder andere om verdere uitwerking van de verkeersmaatregelen. Adviesbureau Antea, dat de verkeerssituatie onderzocht heeft, gaat hiermee aan de slag.

Duidelijk is ook dat een aantal inwoners tegen de planontwikkeling op de locatie Molenbuurt is. Inmiddels is er een bewonerspanel opgericht, bestaande uit enkele bewoners uit de Molenbuurt. Bij de uitwerking van de verkeerskundige maatregelen wordt dit bewonerspanel betrokken.

De resultaten van de informatieavonden worden meegenomen in het verkeerskundig onderzoek en bij de verdere uitwerking van de plannen.

Over enkele weken gaat de gemeenteraad van Molenlanden verder vergaderen over de plannen voor een nieuwe Brede School in Groot-Ammers. De bestaande basisscholen voldoen om verschillende redenen niet meer.