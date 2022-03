Verbouwing dorpshuis De Spil te Bleskensgraaf gaat van start

BLESKENSGRAAF • De verbouwing van De Spil te Bleskensgraaf, als onderdeel van de nieuwe werklocatie voor de gemeente, gaat officieel van start.

Hiervoor hebben directeur Ronald Kort van Lagendijk en Stout bv uit Sliedrecht en wethouder Bram Visser van de gemeente Molenlanden afgelopen woensdag hun handtekening gezet onder een aanneemovereenkomst. Het streven is om het gebouw aan het begin van 2023 in gebruik te nemen.

Toevoeging van nieuwe functies

De Spil wordt straks het nieuwe thuis van een deel van het Sociale Team, dat momenteel gevestigd is in Groot-Ammers. Ook worden het Servicepunt en de gemeenteraad van Molenlanden ondergebracht in de nieuwe locatie. De ruimten voor de bestaande gebruikers, zoals verenigingsruimten, de sportzaal en de Graafzaal (grote dorpszaal) blijven ongewijzigd.

De Spil wordt in fases verbouwd. Daardoor blijft het dorpshuis tijdens de verbouwing zoveel als mogelijk beschikbaar voor de gebruikers. “Door de combinatie van verschillende functies stimuleert De Spil straks de ontmoeting tussen de inwoners van Bleskensgraaf en andere inwoners en de gemeente”, zegt wethouder Bram Visser. Tijdens de verbouwing wordt er een flinke slag geslagen met betrekking tot verduurzaming. De Spil wordt hierdoor een bijna energieneutraal gebouw.

Aanbesteding

Als gevolg van forse stijging van bouwkosten heeft de gemeenteraad in januari 2022 aanvullende budgetruime beschikbaar gesteld. Met dit aanvullende budget kon de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting worden voortgezet. De inschrijving van Lagendijk en Stout B.V. past binnen het beschikbare budget voor de verbouwing van De Spil. Dat betekent dat de verbouwing van start kan. “Ik ben verheugd dat een lokale partij heeft ingeschreven en de aanbesteding heeft gewonnen!”, aldus wethouder Bram Visser.

Onderdeel van de nieuwe werklocatie is ook de bouw van een nieuw gemeentekantoor en een buitendienstlocatie. Die komen schuin achter De Spil te liggen, direct ten zuidoosten van de sportzaal. De aanbesteding hiervoor is op dit moment in volle gang.