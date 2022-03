Nieuwe locatie Twentrex creëert gouden kansen voor exporterende ondernemer

Goederen opslaan en à la minute kunnen exporteren. Voor veel ondernemers is het een droom om snel te kunnen handelen in urgente situaties en dankzij de nieuwe locatie van Twentrex is dat nu mogelijk.

Want niet alleen de mogelijkheden binnen het pand zijn ontzettend uitgebreid, het bedrijventerrein waar Twentrex zich bevindt is de perfecte uitvalsbasis voor elke ex- en importerende ondernemer in heel Nederland.

Gunstige ligging tussen snelweg en kanaal

Twentrex bevindt zich sinds kort op het XL Businesspark Twente in Almelo. Dit bedrijventerrein is geheel ingericht op transport van en naar andere landen in Europa. De locatie van het businesspark is ideaal voor elke ondernemer die zijn goederen snel en soepel de grens over wil krijgen. Het XL businesspark Twente ligt namelijk tussen de A35 en het Twentekanaal .

Opslaan en exporteren in een handomdraai

Maar dat is niet het enige voordeel van de nieuwe locatie van Twentrex. In het pand is er namelijk de mogelijkheid tot warehousing. Ondernemers kunnen dus hun goederen opslaan op een plek waar snel en urgent transport binnen handbereik is. Doordat er zo snel geschakeld kan worden, kan er zowel op tijd als kosten bespaard worden, iets waar elke ondernemer natuurlijk wel oren naar heeft. Warehousing bij Twentrex op het XL Businesspark Twente is dus heel erg geschikt voor ondernemers die snel willen groeien, of ondernemers die groot durven denken.

Veilig goederen opslaan

Er is genoeg ruimte voor ondernemers op het bedrijventerrein om goederen veilig te op te kunnen slaan. Voor warehousing services is een opslagruimte van maar liefst 7500m2 beschikbaar. Deze ruimte wordt 24/7 in de gaten gehouden door beveiligingscamera’s, die overigens ook overal buiten het pand hangen. Ondernemers kunnen er dus zeker van zijn dat hun producten goed worden beveiligd. Een centrale bluswatervoorziening draagt hier tevens aan bij.

Duurzaam ondernemen op XL Businesspark Twente

Verantwoord ondernemen is belangrijk, en zeker als het gaat om transport en industrie is het belangrijk om na te blijven denken over duurzame oplossing. XL Businesspark Twente is een duurzaam bedrijventerrein dat gebruikt maakt van duurzame energiebronnen en werkt met diverse energiebesparende maatregelen. Door te kiezen voor deze nieuwe locatie heeft Twentrex dus tegelijkertijd gekozen voor verantwoord ondernemen én de beste locatie gevonden om hun klanten de beste mogelijke service te kunnen bieden.