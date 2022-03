Eerste paal voor vijf woningen Smidse Berg in Noordeloos

NOORDELOOS • Na een lange voorbereiding is woensdag 30 maart de eerste paal de grond in gegaan van het plan Smidse Berg in Noordeloos.

Toen sporthal Smidse Berg afgebroken werd, kwam er ruimte vrij voor vijf woningen. Met als opdracht om energieneutraal te bouwen, voor starters of levensloopbestendig. Die voorwaarden kwamen uit een onderzoek door de Dorpsraad Noordeloos.

Omdat de Noordelozers graag zelf het initiatief nemen, is het niet vreemd dat ervoor gekozen is om dat in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te doen. Samen met Wij ontwikkelen samen, GUBU architecten en aannemer Den Dunnen is een mooi plan ontworpen dat nu, na ruim drieënhalf jaar voorbereiding, concreet uitgevoerd gaat worden.

Het gaat om een rij van vijf woningen. Drie voor starters uit Noordeloos en twee levensloopbestendig. Thijs Brouwer heeft vanuit de Dorpsraad heel veel voor-, duw- en trekwerk gedaan. Daarom was aan hem de eer om de symbolische eerste paal te slaan. ‘Zelf ontwikkelen is niet eenvoudig. Het vraagt geduld, veel overleg en veel besluiten nemen. Maar het is een prima manier om een huis te krijgen dat je zelf hebt bedacht en dat past bij je persoonlijke situatie en portemonnee.’