Eerste kinderkledingbeurs HippieKids in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • HippieKids, een initiatief van drie inwoonsters van Groot-Ammers, houdt zaterdag 9 april een tweedehands kinderkledingbeurs.

Deze vindt plaats van 10.00 tot 15.30 uur in christelijke basisschool Rehoboth aan de Roerdompstraat 29. “Je kunt hier kleding kopen, maar om te kunnen verkopen is er ook aanbod nodig”, vertellen de initiatiefneemsters en buurvrouwen Eugenie, Sindy en Tonja.

“Heb je de kledingkast van je kind of kinderen opgeruimd en lijkt het je leuk deze via de HippieKids te verkopen? Dat kan!”

50 tot 176

Welkom is kleding in de kindermaten 50 tot en met 176. “De kleding wordt vooraf door ons geselecteerd op kwaliteit. Het is de bedoeling dat de kleren in goede staat en schoon zijn. Gaten kunnen modieus zijn, maar dan moet het niet van slijtage of vallen zijn.”

Inleveren kan op donderdag 7 april van 19:00 tot 21:00 uur en op vrijdag 8 april van 8:15 tot 10:00 uur. “Dit kan alleen als je een verkoopnummer en een ingevulde inleverlijst hebt. Opvragen daarvan kan via hippiekids0184@gmail.com.” De inleverlocatie is ook de Rehobothschool.

De verkoper krijgt zeventig procent van de vraagprijs. “De overige dertig procent gaat, na aftrek van gemaakte onkosten om de beurs te organiseren, in de vorm van speelgoed naar kinderen van gezinnen die bij de voedselbank staan ingeschreven in onze eigen regio.”