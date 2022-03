Sponsorloop voor Open Doors in Giessenburg

GIESSENBURG • Op zaterdagmorgen 21 mei wordt in Giessenburg weer een ‘Women walk for Women’ sponsorwandeling georganiseerd voor het werk van Open Doors. De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria.

Ontvangst vanaf 08.45 uur in De Rank aan de Dorpsstraat 57 met koffie en thee. Om 09.15 uur is er een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. Daarna gaan de deelnemers wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in Nigeria. Tijdens de wandeling is een spreekster van Open Doors aanwezig.

De route is ongeveer 10 kilometer! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een high-tea klaar. Na aanmelding ontvangt men informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring. Daarnaast vraagt de organisatie van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Mede dankzij verschillende sponsoren zal een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in Nigeria.

Aanmelden kan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of te bellen naar 06-27536469.