Zes jubilarissen bij gemengd regiokoor Nieuw Leven uit Schelluinen

SCHELLUINEN • Gemengd regiokoor Nieuw Leven uit Schelluinen heeft in de afgelopen week zes jubilarissen in het zonnetje gezet.

Vanwege de coronapandemie heeft Nieuw Leven lang niet kunnen zingen. Sinds een paar weken zijn ze weer van start gegaan met hun wekelijkse repetities op maandagavond en wel in het nieuwe MFC aan de Commanderijstraat 9 in Schelluinen. Het was daarmee ook tijd om de jubilarissen van de afgelopen twee jaar in het zonnetje te zetten: 205 jaar aan jubilarissen is tenslotte niet niks.

De jubilarissen zijn: Corrie de Hoop 60 jaar lid, Coby de Hoop, Trix Pel en Mini Ahlrichs zijn 40 jaar lid en Aagje van Heeren en Nellie Vermeij zijn beiden 12,5 jaar lid van ons gezellig koor.

Belangstellenden om mee te zingen zijn welkom bij de wekelijke repetitie op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Het koor staat onder leiding van dirigent Raimond Metting.