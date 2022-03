Oranjeplein Groot-Ammers krijgt veelzijdige en duurzame concept store

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 2 april opent Concept Store Ammers in Groot-Ammers haar deuren. Een winkel waarin 15 ondernemers hun eigen producten verkopen.

Een verzameling aan kleine ondernemers in één pand, dat is de formule van een concept store. Ze verschijnen steeds vaker in het straatbeeld en vanaf dit weekend zit er dus ook één aan het Oranjeplein in Groot-Ammers.

Onder één dak

Onder één dak zitten onder andere een fotograaf, kleding, woonaccessoires en zuivel, kaas en melk rechtstreeks van de boerderij. Voor de inrichting van een interieur kan men ook goed terecht bij Concept Store Ammers. Er zitten diverse ondernemers die zich richten op woongeluk. Van het behang van webshop Richtjehuis.nl tot de interieuraccessoires van Romeijn Interieur.

Maar ook de tassen en het servies van Anita Eikelenboom van Hip en Mooi zijn te verkrijgen. Speciale aandacht is er voor duurzaamheid. Wie goede tweedehands kleding heeft, kan ze inleveren en een vergoeding ontvangen. Corlinda en Lonneke van Mari-Lou verkopen deze tweedehands kleding vervolgens in de winkel. Nog zo’n circulaire bezigheid verzorgt Dutch Label Store: retouren van Bol.com krijgen een tweede leven. Een breed aanbod met scherpe prijzen is het gevolg.

Duurzaamheid

Het bedrijf De Snoeppot, gerund door de jonge zakenvrouwen Rozemarie (9) en Charlotte (7) van de Graaf, verkopen snoep in recyclebare verpakking zonder fossiele brandstoffen. Ook hier dus weer aandacht voor duurzaamheid.

Dat niet alleen gevestigde ondernemers hun intrek nemen in de winkel, blijkt ook wel uit de diverse jonge talenten die graag laten zien wat ze waard zijn. Zo zijn de zelf getekende kaarten van creatieveling Louise van Vliet (12) met haar bedrijf Lolies, verkrijgbaar en de zeventienjarige Eline Snel, eigenaar van Elily, stalt haar kleding graag in het nieuwe pand om iedereen te laten stralen in nieuwe outfits.

Opening

Samen met kinderburgemeester Fedde Linneweever openen Rozemarie en Charlotte op zaterdag 2 april om 09.30 uur de winkel officieel. Voor iedere bezoeker is er een kleine attentie en bij besteding vanaf 50 euro staat er voor de eerste 100 klanten een gevulde goodiebag klaar.

Concept Store Ammers is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag.