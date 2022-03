BlauwZaam start weer met haar Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten

GIESSENBURG • De eerste Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst (BBB) sinds lange tijd wordt op donderdag 21 april gehouden op de kwekerij van Avres: de Landsinghof in Giessenburg.

De kwekerij beschikt over 3.200 vierkante meter kasruimte en 7.000 vierkante meter teeltruimte. Om 15.30 uur worden de bezoekers verwelkomd door Gerard Doeland, teammanager dienstverlening Avres, die om 16.00 uur Mirjam en Erik van der Velden introduceert. Mirjam en Erik beheren de Pluktuin aan de Elzenweg 1 in Nieuw-Lekkerland.

Mirjam en Erik nemen de bezoekers mee in het unieke concept van de Pluktuin: op een stuk grond van zo’n 900 m2 kweken zij elk jaar zo veel mogelijk verschillende bloemsoorten. Daarmee dragen zij bij aan de biodiversiteit en… men kan voor een luttel bedrag zelf de mooiste bloemen plukken.

Daarnaast is Mirjam gediplomeerd bloemist en maakt op verzoek de fraaiste boeketten en bloemwerken. In de zomer uiteraard met bloemen uit de eigen tuin. Erik werkt bij de gemeente Rotterdam en is zo vaak als hij kan actief in de Pluktuin.

Kwekerij de Landsinghof

Avres helpt inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden bij werk en geldzaken. Voor bedrijven is Avres de partner om sociaal ondernemen vorm te geven, met gemotiveerd personeel en betrouwbare dienstverlening.

Avres werkt vanuit de overtuiging dat iedereen van waarde is en een bijdrage kan leveren. Avres bemiddelt mensen met zeer uiteenlopende achtergronden; hoog of lager opgeleid, met of zonder arbeidsbeperking, wel of geen werkervaring.

Avres begeleidt mensen waar nodig en heeft oog voor hun ontwikkeling. Avres brengt werkgevers en geschikte kandidaten bij elkaar en biedt verschillende manieren waarop deze kandidaten inzetbaar zijn.

Op de Landsinghof worden drie groene activiteiten uitgevoerd:

* het telen van boomkwekerijproducten, met name plantgoed,

* het vermeerderen van boomkwekerijproducten in een breed assortiment en

* handling van boomkwekerijproducten zoals potten, stokken en etiketteren.

De bijeenkomst wordt om 17.15 uur gevolgd door de eerste netwerkborrel na lange tijd.

Deze BBB en de locatie laten het toe tegelijkertijd 60 gasten te ontvangen. Aanmelden kan via www.blauwzaam.nl.