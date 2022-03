NIEUW-LEKKERLAND • Vanaf dinsdag 5 april wordt gestart met het lopen van de looplussen in Nieuw-Lekkerland. Samen met de beweegcoach van GIGA Molenlanden wordt wekelijks een ronde gelopen met een afstand die bij de deelnemer past.

Een looplus is een wandelroute die voor iedereen toegankelijk is. De looplussen zijn uitgezet, met start en finish bij Verpleeghuis ’t Waellant, zodat bewoners en geïnteresseerden een mooie wandeling door Nieuw-Lekkerland kunnen maken. De routekaarten liggen klaar bij de ingang van ’t Waellant. Men kan dus op ieder moment in de week deze looplussen lopen.

De beweegcoach van GIGA Molenlanden sluit de komende periode op een vast moment in de week aan bij het wandelen van deze looplussen. Op de dinsdagen wordt om 15:30 uur de korte route (1200 meter) gelopen en om 16:00 uur wordt de lange route (1600 of 2000 meter) gelopen. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aan te sluiten. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kan men contact opnemen met GIGA Molenlanden via info@gigamolenlanden.nl of 06-22810286.