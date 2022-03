Na twee maanden uitstel alsnog Zuid-Hollandse rundveekeuring

NOORDELOOS • In februari 2020 was Wintershow Zuid-Holland een van de laatste evenementen in de regio die nog door ging voordat de grote lockdown vanwege de corona-uitbraak zijn intrede deed. En nu, na een pauze van een jaar, er eindelijk weer evenementen gehouden mogen worden, vindt de Zuid-Hollandse rundveekeuring als een van de eerste overdekte evenementen in de regio alweer plaats, ditmaal bij De Kuiper Groep aan de Middenweg 7 te Noordeloos.

Waar de keuring normaal plaatsvindt in februari, zorgde de laatste coronamaatregelen ervoor dat er geschoven is naar zaterdag 2 april. Alle betrokkenen zijn maar wat blij dat het evenement alsnog deze ‘winter’ kan plaatsvinden. Zuid-Hollandse melkveehouders schreven de afgelopen periode dan ook meer dan 130 koeien in voor de provinciale keuring.

Twee jaar geleden werd voor het eerst een speciale rubriek gekeurd met koeien die in hun leven al meer dan 50.000 kilo melk hebben geproduceerd. De reacties van inzenders en publiek op deze ‘koninginnenklasse’ waren heel goed, zodat deze rubriek, voorzien van een speciale prijs, ook dit jaar onderdeel uitmaakt van het programma.

Ook de competitie met bedrijfsgroepen, waarbij deelnemers met drie dieren van hun bedrijf een soort teamwedstrijd houden, zal worden herhaald. Naast een herhaling van de vernieuwingen telt de Wintershow ook gewoon zijn vertrouwde elementen. Voor het zevende keer op rij is er weer de competitie voor het winnen van de titel ‘Beste showman van Zuid-Holland’. Jongeren onder de 25 jaar nemen deel aan de competitie voor wie het beste een koe kan presenteren aan de jury: het zogenaamde showmanship. Zo’n vijftien jongeren strijden mee om de prijzen.

Na vele voorbereidingen in de vroege morgen, begint om 09.00 uur de officiële keuring. Eerst is het ook de beurt aan de jeugd, later volgt de exterieurkeuring melkvee. Aan het eind van de keuring zal jury Herre Kuiper uit Friesand uit alle kampioenen ook de algemeen kampioene kiezen. Alle inzenders azen tijdens dit hoogtepunt van de keuring op de trofee die hierbij te winnen is namelijk de welbekende en felbegeerde Piet Pons-prijs. De kampioenskeuring, het meest spannende onderdeel van de dag, begint omstreeks 14.30 uur.